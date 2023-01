Il Karagumruk di Pirlo strappa un pari contro il Besiktas

ISTANBUL - Il Karagumruk di Andrea Pirlo strappa un pari nel derby contro il Besiktas: arriva il quarto pari di fila in campionato per il tecnico italiano che è in serie positiva da sei gare. Al vantaggio iniziale di Tosun risponde la rete del pari Ozdoev, servito perfettamente da Fabio Borini. Altri tre italiani sono scesi in campo e si tratta di Biraschi, Ricci e Bertolacci mentre Viviano è rimasto in panchina. Attualmente Pirlo occupa la decima posizione in classifica. Nell'altro match pomeridiano, brutto ko interno per l'Alanyaspor guidato da Francesco Farioli, battuto per 3-0 dal Sivasspor. La squadra del tecnico italiano, che ha raccolto un solo punto nelle ultime tre gare, resta ferma a quota 25 dopo 21 partite, al nono posto.