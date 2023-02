Bayern ai quarti di Coppa di Germania, esordio per Cancelo e poker al Magonza

MAGONZA (Germania) - Il difficile inizio di 2023 per il Bayern Monaco si interrompe in Coppa di Germania con un netto 4-0 sul campo del Magonza che vale l'accesso ai quarti di finale. Per la formazione di Naglesmann è tutto facile con la pratica chiusa in 45'. Apre le marcature Choupo-Moting che su assit del nuovo acquisto Cancelo, all'esordio con i bavaresi, non sbaglia. Il raddoppio è di Musiala, mentre il tris, prima dell'intervallo, porta la firma di Sanè. Con la partita in cassaforte è tutto facile per i campioni di Germania che nel finale calano il poker con Davies e portano a casa la qualificazione insieme a Stoccarda, Union Berlino e Lipsia. Finisce malissimo per il Magonza che chiude anche in 10 per il doppio giallo ad Hack.