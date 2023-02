Ronaldo, primo gol su rigore e pareggio in extremis: l'Al-Nassr non va oltre il 2-2

Cristiano Ronaldo segna il primo gol in Arabia Saudita . Il fuoriclasse portoghese, impegnato nel match valevole per la 15esima giornata del campionato arabo tra Al Nassr e Al Fateh , è riuscito a lasciare il segno su calcio di rigore ma senza ottenere la vittoria finale. Partita difficile fino al 93' per CR7 , alla terza presenza ufficiale con il suo nuovo club: dopo aver fallito una clamorosa occasione nel primo tempo ed essersi visto annullare un gol, l'ex Juventus è riuscito a realizzare la sua prima rete dagli 11 metri, valsa il pareggio alla squadra di Rudi Garcia .

Al Fateh-Al Nassr 2-2, la partita

L'Al-Nassr viene dunque frenato dall'Al-Fateh con il risultato di 2-2. La squadra di Riad, nonostante la presenza di Ronaldo, non riesce ad imporsi fuori casa: Talisca risponde al gol di Tello in apertura, mentre ci pensa proprio il portoghese con un rigore al 93' su rigore a rispondere a Bendebka. CR7 e compagni restano così secondi in classifica, anche se con una partita in meno, ad un punto di distanza dall'Al-Shabab.