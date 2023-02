Pirlo ritrova la vittoria: a segno Borini, il Karagumruk vince in trasferta

Dopo quattro pareggi di fila in campionato, il Karagumruk di Andrea Pirlo ritrova il successo nel 23° turno della massima serie turca. La formazione guidata dall'ex centrocampista ed ex allenatore della Juventus è tornata alla vittoria vincendo 2-0 sul campo dell'Ankaragucu. Dopo il rigore sbagliato da Pedrinho per i padroni di casa al 27' minuto di gioco, il Karagumruk è passato in vantaggio nei minuti di recupero del primo tempo grazie alla rete di Diagne e poi ha raddoppiato nella ripresa con il penalty trasformato da Fabio Borini, ex attaccante anche di Roma e Milan. Grazie a questo successo, la squadra di Pirlo sale in nona posizione nella classifica del campionato turno a quota 26 punti.