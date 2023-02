Dani Alves, la situazione si complica: debiti e casa pignorata

Il brasiliano ex Juventus, in carcere per una presunta violenza sessuale, nei guai anche dal punto di vista economico

05 . 02 . 2023 11:26 1 min

© Getty Images

La situazione di Dani Alves continua ad essere sempre più complicata. Il brasiliano si trova in carcere per una presunta violenza sessuale su una ragazza di 23 anni al Sutton di Barcellona e su di lui continuano ad emergere nuove informazioni. Alves sta vivendo un momento drammatico anche dal punto di vista economico. Gli sponsor lo hanno abbandonato e i Pumas gli chiedono un risarcimento milionario. Inoltre, si trova di fronte al sequestro da parte del fisco di alcune sue proprietà in Spagna. Lo riporta 'El Confidencial'. Dani Alves, situazione drammatica L'ex Juventus infatti deve all'Hacienda 2,25 milioni di euro e ha un appartamento 'pignorato' di 60 metri quadri a Sant Feliu de Llobregat. La sua situazione finanziaria è drammatica. Come riporta la testata spagnola, le aziende del brasiliano stanno andando malissimo: quattro su sei sono fallite tra il 2019 e il 2021, gli sono rimaste solo la Cedro Esport e laBahía Ilheus Inmobiliaria. Guarda il video Dani Alves arrestato a Barcellona Da non perdere Dani Alves, la richiesta dei Pumas Dani Alves, dramma in carcere Tutte le news di Calcio Estero

