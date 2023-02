Flamengo: la sorella di Gabigol non va al Mondiale per club. Sapete perché?

Amuleto sì, ma al contrario

Al di là delle mere questioni sportive che ruotano attorno al club rubronegro, come ad esempio la probabile formazione, la condizione fisica o i premi in palio, in Brasile è su tutte le prime pagine la vicenda che vede protagonista la sorella minore del 9 del Mengão, Gabriél Barbosa, per tutti Gabigol. Si sa, da sempre vox populi vox Dei e, a Rio de Janeiro e dintorni, Dhiovanna Barbosa è considerata una sorta di amuleto. Al contrario però. Pare sia questo uno dei motivi che l’hanno spinta a non seguire il fratello e il Fla nella trasferta in Marocco per il Mondiale per club: fa riflettere il fatto che lei stessa abbia postato sui social un video in cui annunciava la decisione e la Torcida del Flamengo ha festeggiato come fosse una Coppa! Come ha spiegato l’influencer carioca, la decisione di rimanere a Rio è arrivata dal padre di Gabigol, Valdemir Silva Almeida, sostenendo che la logistica del viaggio sarebbe stata troppo pesante. «Ragazzi, non andrò in Marocco, per la felicità di molti: rimango qui a Rio. Mio padre e mio cugino sono partiti con la squadra. Io ho scelto di non andare. Ho letto commenti su internet e persino video sui social in cui mi veniva chiesto di non andare allo stadio, ma il motivo della mia assenza non è questo. Anzi, smettetela una volta per tutte con queste idiozie». Il Fla è, di gran lunga, il club più amato, seguito e tifato in Brasile e dunque la notizia è diventata virale in pochi minuti. Ora la domanda è: senza Dhiovanna, amuleto al contrario, i rubronegros riporteranno in LatinoAmérica il Mondiale per Club?