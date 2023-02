Terremoto in Turchia, il racconto di Montella: "Siamo in balia degli eventi"

TURCHIA - Vincenzo Montella, ex attaccante di Sampdoria e Roma ed oggi allenatore del Demirspor di Adana ha commentato così il terremoto che ha colpito la parte meridionale della Turchia e della Siria: "Ci sono continue scosse di assestamento, siamo tutti preoccupati e in balia degli eventi". Oggi la sua squadra avrebbe dovuto giocare in casa dell'Umraniyespor di Istanbul ma la partita, così come tutto il campionato turco, è stata sospesa: "Con il Demirspor siamo a Instabul da ieri. Adana e' a 200 chilometri dall'epicentro, dove la situazione e' tragica; ma abbiamo saputo che ci sono i primi morti anche nella nostra citta'. Anche li' il terremoto si è sentito forte, molti miei giocatori sono preoccupati per le famiglie. Ci hanno riferito che sono crollati palazzi e che tanta gente era per strada nella notte. Anche l'hotel dove risiedo ad Adana so che è stato evacuato e ha preso fuoco". Il tecnico ha poi aggiunto: "Non conosco nel dettaglio lo stato delle cose: siamo tutti preoccupati e in balia degli eventi. Ho dato 2/3 giorni liberi alla squadra in attesa di capire cosa fare: ci sono continue scosse di assestamento e solo nei prossimi giorni sapremo come gestire la situazione, e anche io dovrò valutare cosa fare: il campionato si fermera', a cominciare dalla prossima giornata". Oltre alla notizia delle prime vittime accertate ad Adana, giunge anche quella di "alcuni calciatori delle altre squadre morti", forse anche dell'Eyupspor prossimo avversario dell'Adana. Oltre a Montella, anche Demiral, difensore dell'Atalanta, ha espresso il suo cordoglio per quanto accaduto con diversi tweet.