Terremoto in Turchia, disperso Atsu ex di Porto e Newcastle

TURCHIA - Tra i dispersi dopo il terremoto che ha colpito la Turchia meridionale e la Siria c'è anche Christian Atsu, 31enne nazionale ghanese ex Porto e Newcastle e oggi all'Hatayspor. Oltre al giocatore, non si hanno più notizie del ds del club stesso, Taner Savut, e di un traduttore. Inizialmente risultava fra i dispersi anche il portiere Onur Ergun, che però ha rassicurato tutti via social sulle sue condizioni. Poche ore fa, il 31enne ghanese aveva vissuto una domenica speciale con il suo club: un suo gol su punizione al 97° aveva permesso all'Hatayspor di battere il Kasimpasa in campionato. Ora Atsu risulta disperso, probabilmente sotto le macerie di un palazzo crollato a causa del terremoto.