Scozia, il calcio di punizione e la morra cinese

Molto spesso sono gli allenatori a dare indicazioni ai propri giocatori su chi debba incaricarsi, in caso di punizione o rigore, di calciare. Ci sono alcuni tecnici, invece, che preferiscono lasciare la scelta agli atleti in campo e, in queste occasioni, a volte ci si decide alla svelta, altre invece, iniziano lunghe e contorte discussioni. Nella Scottish Premier League, al Saint Johnstone, si è arrivati a un livello mai toccato finora.