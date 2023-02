Emre Can, gol incredibile da centrocampo: Dortmund ai quarti di Coppa di Germania

Il Norimberga va a un passo dall'eliminazione in Coppa di Germania ma alla fine si qualifica ai rigori per i quarti di finale, a spese del Fortuna Dusseldorf: 1-1 al termine dei tempi regolamentari, con Duman che acciuffa il pari al 93' dopo l'iniziale vantaggio di Kownacki. Il risultato resta invariato anche dopo i supplementari e dal dischetto è decisivo l'errore di Niemiec. Passaggio del turno anche per il Borussia Dortmund, che vince 2-1 sul campo del Bochum. A sbloccare l'incontro è Emre Can, ex della Juventus, capace di segnare da centrocampo dopo un rinvio errato del portiere avversario che era uscito dalla sua area di rigore. Poi, dopo il momentaneo pari di Stoger, il gol decisivo di Reus per la qualificazione del Borussia.