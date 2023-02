Psg eliminato, Tudor ai quarti: Sanchez e Malinovskyi lanciano il Marsiglia

MARSIGLIA (Francia) - Grande colpo del Marsiglia di Tudor che conquista un posto nei quarti di finale di Coppa di Francia eliminando il Psg delle stelle. Con Messi e Neymar in campo dal 1' (con il brasiliano che ha ceduto la sua 10 per una notte all'argentino), la formazione di Galtier cade sotto i colpi di un Marsiglia spettacolare. Dopo un ottimo salvataggio di Donnarumma, l'OM passa con il rigore di Sanchez procurato da Sergio Ramos. Il difensore spagnolo riesce a farsi perdonare prima dell'intervallo pareggiando i conti, ma al 57' è l'ex Atalanta Malinovskyi a riportare avanti i padroni di casa con un siluro di sinistro che non lascia scampo al portiere della Nazionale. Nel finale è Messi a sciupare la chance per poter allungare il match ai rigori: termina 2-1 e al Velodrome può partire la festa per Tudor.