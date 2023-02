Superlega, Reichart sulla Juventus e sul futuro di Agnelli

Il progetto della Superlega è pronto a rilanciarsi con la società A22 intenzionata a far decollare la nuova competizione europea, fortemente voluta in particolare da Real Madrid, Barcellona e Juventus. Sul momento che sta attraversando il club bianconero è intervenuto l'ad di A22, Bernd Reichart che ha dichiarato all'Ansa: "Preoccupato per la situazione della Juventus? No, io continuerò a lavorare insieme ai rappresentanti della Juventus in maniera costruttiva e produttiva. Continuerò di apprezzarli come partner impegnati nel progetto, che hanno a cuore la sostenibilità del calcio".

Reichart su Agnelli: "Conosce il calcio europeo come pochi"

"Potrà esserci un ruolo per Andrea Agnelli? Andrea prenderà una decisione e farà quello che vorrà fare. Voglio essere sicuro di poter confrontarmi ancora con lui e con i suoi consigli e la sua conoscenza, in pochi conoscono il calcio europeo come lui". Risponde così Reichart quando viene chiamato in causa l'ex presidente della Juventus.

Il nuovo progetto

Sul nuovo progetto di Superlega presentato in mattinata attraverso i dieci principi, l'ad di A22 spiega: "C'è un messaggio chiave che mandiamo a tutti: non ci saranno più membri permanenti, vogliamo puntare sulla meritocrazia. Abbiamo imparato dal dibattito che ha riguardato la proposta iniziale della Superlega. Il merito sportivo è uno dei principi fondamentali. Sia club che tifosi vogliono una competizione attraente e competitiva". Il progetto prevede un campionato europeo aperto, con più divisioni e 60/80 club partecipanti qualificati in base ai tornei".