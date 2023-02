Terremoto Turchia, Pirlo cuore d'oro: distribuisce gli aiuti umanitari

Pirlo, la partecipazione attiva nella distribuzione degli aiuti umanitari

Come testimoniato dallo stesso ex fuoriclasse ed allenatore della Juventus sul proprio account ufficiale Twitter, Pirlo ha partecipato attivamente allo scarico e alla distribuzione degli aiuti umanitari provenienti da tutto il mondo per far fronte all'emergenza - soprattutto alimentare e sanitaria - cui inevitabilmente il vasto Paese eurasiatico è alle prese in questi complicatissimi giorni.