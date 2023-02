Mondiale per Club: la crisi infinita delle sudamericane

TORINO - Nel Mondiale per club che sabato vedrà disputarsi la finale tra Real Madrid e Al Hilal ci sono dei brasiliani che ridono ma sono soltanto Vinícius Júnior e Rodrygo Goes, ossia quelli in maglia meréngue. I più attesi in LatinoAmérica, ossia i giocatori del Flamengo hanno malamente bucato l’ennesimo appuntamento con la storia, cedendo in semifinale, proprio all’Al Hilal.

Gabigol, che delusione

Ha fatto flop Gabriel Barbosa, attesissimo, ha delusol’ex viola Pulgar, così come David Luiz. Non ha tirato fuori dal cilindro nessun coniglio nemmeno il Mago Giorgian de Arrascaeta. E Vidal, che tanto aveva provocato a parole, nelle settimane precedenti il Mondiale per club, è rimasto a bocca asciutta, venendo massacrato sui social. Insomma: per la sesta volta su 18 edizioni, il campione del Sudamerica non giocherà la finale. Come se non bastasse i club del LatinoAmérica non vincono il trofeo dal 2012. Occorre trovare una medicina. Alla svelta.