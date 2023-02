Morata, nasce la Fondazione: pioggia di like dalla Juve

MADRID (Spagna) - "Oggi è uno dei giorni più speciali della mia vita. Posso finalmente annunciare che il progetto della mia Fondazione è una realtà". Inizia così il post di Alvaro Morata che ha voluto avvisare tutti i suoi sostenitori del nuovo progetto che ha deciso di intraprendere. L'attaccante ex Juventus, ora in forza all'Atletico Madrid, ha deciso di dare vita ad una sua idea che possa restituire indietro quanto avuto dai suoi fan, sorpattutto i più giovani, durante la sua carriera. Fissa gli obiettivi nel suo post Morata, a dargli sostegno, oltre alla moglie Alice Campello, tanti ex compagni di squadra in bianconero come Dybala e Vlahovic, ma anche di altri giocatori come Di Maria, Fagioli, Patric, Hermoso, Moya e tanti altri ancora. Il tasto start è stato premuto, la Fondazione Morata è realtà.

Morata, nasce la Fondazione: ecco il post

Questo il post integral condiviso da Morata: "Nel corso della mia carriera sportiva ho ricevuto tanto amore, e gran parte di quell'amore è venuto dai più giovani. Per questo mi sento in dovere di restituire al meglio delle mie possibilità quanto ho ricevuto in questi anni. Sono davvero felice di annunciare che sto lanciando la Fondazione Álvaro Morata, accompagnata da un gruppo di lavoro, che mi aiuterà a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, che sono, tra gli altri: promuovere la pratica sportiva, in qualsiasi campo e specialità, come strumento per favorire gruppi che per motivi fisici o sociali non hanno le stesse opportunità, e specialmente nell'infanzia e nella giovinezza; promuovere i valori sociali dello sport, come la solidarietà, il fare gruppo e le sane abitudini, con la partecipazione di tutta la società, sia per il proprio vantaggio che per quello di chi potrebbe averne bisogno. Molto presto vi parlerò delle attività che lanceremo".