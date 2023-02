Vlahovic-Real Madrid, Ancelotti chiude: “Non mi serve, ho Benzema”

"I brasiliani scherzano con me sull'argomento, ma restano battute. La realtà è che ho un contratto fino al 2024 con il Real Madrid". Lo ha dichiarato Carlo Ancelotti in conferenza stampa sulle voci che lo accostano alla panchina del Brasile. Poi sui rumors riguardanti un possibile interesse dei blancos per Vlahovic, ha spiegato: "Non ho bisogno di un centravanti, sono vostre opinioni. Non è il momento di parlare di mercato, abbiamo tante partite da giocare".