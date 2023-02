L'ex Juve Llorente lascia il calcio: l'annuncio in tv

TORINO - Fernando Llorente dice stop. L'ex attaccante della Juventus ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e l'annuncio lo ha dato in diretta televisiva questo martedì. A pochi giorni dal suo 38esimo compleanno (compirà gli anni il 26 febbraio) lo spagnolo ha parlato del suo futuro a Movistar Plus, prima di Psg-Bayern Monaco: "Sono felice e contento. Sono disoccupato da otto mesi, da quando ho lasciato l'Eibar a giugno. Vedo cosa mi piace ora che ho lasciato il calcio. Non mi si vedrà più in campo? No, no (ride, ndr). Ho tutto chiaro. Cerco di fare sport e giocare a padel o tennis".