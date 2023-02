Barcellona-arbitri, lo scandalo divide la Spagna: le accuse, i soldi e la prescrizione

Scandalo Barcellona, la Spagna si divide

Il caso dei presunti pagamenti al vicepresidente degli arbitri sarebbe già stato prescritto, non dando così luogo ad alcun procedimento nei confronti del club. Marca spiega che il termine di prescrizione dovrebbe scattare dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione, mentre per violazioni continue il termine scadrebbe dal giorno in cui il crimine ha avuto fine. I presunti pagamenti del Barcellona a Negreira si sarebbero conclusi nel 2018, in coincidenza con la cessazione dell'attività dell'ex arbitro come vicepresidente del Cta. Dunque, il reato sarebbe già stato prescritto. I presunti pagamenti del Barça sarebbero considerati come "infrazione molto grave", secondo l'articolo 104.1 della nuova legge sportiva. Oggi i media si sono spaccati sulla vicenda: quelli catalani non hanno concesso spazio a quanto accaduto, concentrandosi sul match di Europa League contro il Manchester United, mentre il madrileno As ha dedicato il titolo al "Barçagate arbitrale". Marca ha gridato allo "Scandalo!", spiegando con certezza che Negreira copriva il club blaugrana.