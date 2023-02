Dopo il poker all'Al Wehda, ancora decisivo Cristiano Ronaldo con la maglia dell'Al Nassr. L'ex Juventus è stato protagonista con due assist nella vittoria della squadra guidata da Rudi Garcia (2-1 all'Al-Taawon nella diciassettesima giornata di campionato). CR7 ha infatti firmato entrambi gli assist per le reti che hanno regalato il successo all'Al Nassr: a segno Ghareeb e Madu. La formazione di Ronaldo è ora in testa alla classifica insieme all'Al-Ittihad e all Al Shabab con 40 punti.