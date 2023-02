Psg, ennesimo caos: Galtier "licenziato" da Campos dalla tribuna, incredibile

Il match di Ligue 1 tra Psg e Lille è stato tutto fuorchè tranquillo. La sfida del campionato francese che ha visto la squadra di Galtier vincere all'ultimo minuto è stata caratterizzata da diversi episodi che l'hanno resa memorabile sotto molti punti di vista. Tante difficoltà per la capolista, che nel secondo tempo è andata sotto nel punteggio facendo andare su tutte le furie Luis Campos. Il responsabile del mercato del Psg è sceso dalla tribuna fino in campo e si è praticamente sostituito a Galtier iniziando a dare indicazioni ai giocatori in campo. Al termine della partita l'allenatore ha commentato quanto accaduto: "Non c'è stata alcuna interferenza con il mio lavoro. Luis è un appassionato e vuole vincere, lui è parte della squadra tecnica e per me non è un problema, perché non c'è stato nessun intervento tecnico-tattico da parte sua".