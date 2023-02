Jankto, il coming out e il coming in campo: l'abbraccio e la gioia

Sparta Praga-Jablonec, giocata ieri per il 20° turno del massimo campionato ceco, è stata una partita molto particolare per Jakub Jankto. Per l'ex giocatore della Sampdoria, infatti, è stata la prima gara ufficiale dopo il coming out di settimana scorsa. Grandi emozioni per il centrocampista, entrato al 70' minuto di gioco al posto di Kuchta e accolto da una bellissima ovazione da parte dei suoi tifosi. Ma non solo.