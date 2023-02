Cristiano Ronaldo ha un problema con le pecore secondo i tabloid: ecco perché

Dopo aver lasciato il Manchester United per iniziare la sua avventura in Arabia Saudita, con la maglia dell'Al Nassr , Cristiano Ronaldo ha deciso di vendere la sua villa in Inghilterra da sette milioni di dollari tramite l'agenzia immobiliare Jackson-Stops. La casa, che si trova nel quartiere Alderley Edge, è caratterizzata da sette camere da letto e sei bagni ma anche da un campo da tennis, una grande piscina, un cinema, una sala fitness all'avanguardia e una vasca idromassaggio per sei persone.

Ronaldo, villa in vendita: colpa delle pecore

Ronaldo e Georgina, però, hanno dovuto mettere in vendita la villa per un motivo davvero particolare: per colpa delle pecore. La casa è classificata come "un'opera d'arte di design moderno" ma, come riportano i tabloid inglesi, essendo situata vicino ai campi nella zona rurale del Cheshire, è molto rumorosa: colpa soprattutto del baccano provocato dalle pecore che belano in continuazione. Proprio per questo motivo, infatti, Ronaldo aveva deciso di cambiare casa in meno di una settimana dal suo trasferimento in Inghilterra, a settembre 2021 nella sua seconda avventura allo United. Ora il portoghese ha proprio deciso di non avere più a che fare con la lussuosa residenza inglese e di metterla in vendita.