El Tanque Silva debutta in Spagna: che tifo!

TORINO - Un amore è per sempre. La passione che unisce i tifosi del Boca Juniors ai giocatori che hanno vestito la casacca azul y oro è qualcosa di unico: se giochi nel Xeneize entri a far parte di una grande famiglia e ci rimani per tutta la vita, indipendentemente dal numero di trofei sollevati o dal numero di reti messe a segno, l’importante è battersi e sbattersi per il club, nessun’altra cosa è richiesta. Ed ecco, dunque, che decine di tifosi del Boca si sono presentati al Nuevo San Ignacio, il campo di gioco dell’El Palo Fc, la squadra di Málaga che gioca nella Tercera Rfef, la 5ª divisione del calcio spagnolo per sostenere Santiago El Tanque Silva, bomber uruguaiano di 42 anni, 35 presenze e 13 gol con il Xeneize e pure una apparizione nella nostra Seire A, con la Fiorentina.