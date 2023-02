Cristiano Ronaldo d’Arabia: le foto con tunica e spada

Cristiano Ronaldo torna a far notizia, stavolta per i recenti festeggiamenti dei 300 anni dalla fondazione dell'Arabia Saudita. Come è stato per Lionel Messi (vestito con il Bisht, uno dei capi d'abbigliamento arabi più importanti rappresentante il benessere) quando sollevò la Coppa del Mondo in Qatar, stessa cosa è successa a CR7.