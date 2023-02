C'è Ronaldo, l'Al Nassr si mette a dieta: "Sono tutti più muscolosi"

TORINO - Avere in squadra Cristiano Ronaldo non significa solo poter contare su uno dei giocatori più forti della storia. No, la sua sola presenza nello spogliatoio consente di alzare l'asticella di tutti i compagni, sia dal punto di vista tecnico che fisico. Se ne sono accorti anche all'Al Nassr, come spiegato dal nutrizionista spagnolo Jose Blesa, che ha potuto collaborare con il portoghese in questa esperienza in Arabia Saudita: "Ero incerto, come tutti gli altri, su come sarebbe stato lavorare con lui - ha detto al portale spagnolo Ideal - e se il club sarebbe cambiato molto, ma devo dire che non ho mai trovato un calciatore più professionista di lui. Ogni conversazione con lui è una curva di apprendimento. Ci siamo incontrati e abbiamo parlato della sua dieta, di come ne comprende l'importanza e del riposo per le prestazioni. Indossa due contatori di riposo: l'anello e il braccialetto. È il primo ad arrivare all'allenamento e l'ultimo ad andarsene".