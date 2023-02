Ronaldinho torna in campo: l'annuncio del brasiliano

TORINO - Ronaldinho torna in campo. E lo farà questa domenica, con un annucio dato dallo stesso brasiliano. Uno dei più forti della storia, che ha dato l'addio al calcio giocato nel 2019, si prepara infatti per il suo esordio nella Kings League, il torneo di calcio a sette fondato da Gerard Piqué. L'annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sui social, in cui l'ex difensore del Barcellona chiacchiera con Ibai (responsabile della squadra Porcinos FC della lega). Quest'ultimo si dice preoccupato per il fatto che gli manchi il dodicesimo uomo per la partita di domenica e Piqué lo consola, spiegandogli che qualcuno si troverà.