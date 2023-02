Chelsea, Potter shock: "Minacce di morte a me e ai miei figli"

Tempi duri per il Chelsea e per Graham Potter . I Blues , nonostante una campagna acquisti stellare nella sessione invernale di calciomercato, non decollano in Premier League e rischiano l'eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Borussia Dortmund . L'allenatore inglese, subentrato a Tuchel a stagione in corso, si è dunque subito ritrovato ad essere un bersaglio dei tifosi, che purtroppo si sarebbero spinti ben oltre le solite critiche alla squadra. Potter, in un'intervista al Mirror Sport , ha infatti raccontato di come si sia superato il limite dopo le minacce di morte rivolte a lui e alla sua famiglia.

Potter: "Ho ricevuto messaggi che mi auguravano la morte"

Il tecnico del Chelsea si è sfogato: "Sento il supporto della proprietà e di parte della tifoseria, ma recentemente ho ricevuto via mail dei messaggi che si auguravano la mia morte. E auguravano la morte ai miei figli". Potter ha poi spiegato: "Non è bello andare al lavoro e sentirsi offendere da qualcuno. Potrei dire che non mi importa, ma mentirei e sarebbe facile capirlo. Io voglio avere successo qui e sono convinto di poterci riuscire, e non capisco da dove sia uscita questa convinzione che non mi importi. Chiedete alla mia famiglia se non mi importa, se la mia vita da quando sono a Londra è stata piacevole per me e per loro. Ve lo dico io, non è stata piacevole per niente". L'allenatore dei Blues ha poi concluso: "Capisco che i tifosi non siano soddisfatti perché la loro squadra non vince, ma vi assicuro che la mia vita negli ultimi 3-4 mesi non è affatto stata piacevole, escluso il fatto che sono grato per questa esperienza e ne apprezzo la grandezza“.