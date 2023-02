Galatasaray, Zaniolo subito protagonista: entra e segna all’esordio

Esordio positivo di Nicolò Zaniolo nel Galatasaray. In attesa che il campionato riprenda dopo lo shock del terremoto, la squadra di Istanbul ha disputato un'amichevole con l'Alanyaspor allenato dal 33enne Francesco Farioli. Il classe 1999 ex Roma è entrato all'80' e dopo 14 minuti, quindi nel recupero, ha segnato la prima rete con la sua nuova squadra per il 4-2 finale a favore del Galatasaray.