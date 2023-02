Svizzera, il Sion di Balotelli va male: allenatore in stand by e presidente in panchina!

SION (Svizzera) - Situazione molto complicata in casa Sion, il club svizzero è al penultimo posto (9° a 22 punti) nella Super League Svizzera reduce da 3 sconfitte nelle ultime 4 partite compreso il pesante 4-0 subito contro il San Gallo. Mario Balotelli è finito nel mirino dei tifosi che, oltre a bruciare la sua maglia, lo stanno invitando ad andarsene, intanto il club si muove sul fronte panchina: Fabio Celestini è stato messo in "stand by" dalla società per tutta la settimana e le due partite contro il Lugano (Coppa di Svizzera e campionato) vedranno il presidente Christian Constantin guidare i biancorossi. Celestini era subentrato a fine 2022 a Paolo Tramezzani.