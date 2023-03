Coppa del Re, Clasico al Barcellona: il Real di Ancelotti ancora ko contro Xavi

Il Clasico è ancora del Barcellona. Dopo il trionfo di gennaio in Supercoppa, i blaugrana vincono 1-0 sul campo del Real Madrid grazie all''autogol di Militao, nel secondo Clasico del 2023, nell'andata della semifinale di Coppa del Re. Una vittoria importantissima per i blaugrana di Xavi, che stavano vivendo un periodo particolare, caratterizzato dall'eliminazione in Europa League e dalla sconfitta in casa dell'Almeria nell'ultimo turno di Liga. I catalani trovano il successo e mettono un piede in finale di Coppa del Re. Sconfitta pesante invece per i blancos di Carlo Ancelotti che, staccati sette punti dalla capolista Barcellona nella classifica del campionato spagnolo, dovranno ribaltare il risultato nella gara di ritorno per non fallire un nella coppa nazionale. Real e Barcellona si incontreranno altre due volte, al Camp Nou, in poco più di un mese: il 19 marzo in campionato e il 5 aprile nel ritorno di Coppa del Re.