Argentina, Di Maria e Paredes tra i convocati di Scaloni: ci sono altri 7 "italiani"

C'è tanta "Italia" nella lista dei 35 convocati di Lionel Scaloni per i primi impegni da campione del mondo dell'Argentina, attesa da una doppia amichevole contro Panama (23 marzo al Monumental di Buenos Aires) e Curacao (28 marzo a Santiago del Estero). Si rivede il viola Nico Gonzalez, che aveva saltato i Mondiali per infortunio, con lui anche l'Udinese Perez, gli juventini Paredes e Di Maria, il romanista Dybala e gli interisti Lautaro Martinez e Valentin Carboni, col 17enne nerazzurro a guidare le nuove leve a caccia della prima presenza in nazionale come Lautaro Blanco dell'Elche, Maximo Perrone del Manchester City e Facundo Buonanotte del Brighton.