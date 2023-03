Ronaldo a secco, l'Al Nassr no: vittoria in extremis contro l'ultima in classifica

L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo vince in extremis in casa contro l'Al Batin. Nella sfida valevole per la 19esima giornata della Saudi Pro League la squadra del portoghese raggiunge la quarta vittoria consecutiva imponendosi in rimonta in casa contro l'ultima in classifica, che in campionato ha conquistato solo una vittoria. CR7, che nelle prime cinque partite aveva realizzato 8 gol e 2 assist, questa volta non è riuscito ad andare a segno ma grazie alle reti di Ghareeb, Al Fatil e Maran nei minuti di recuperò può comunque gioire per la vittoria in un match che si è rivelato più complicato del previsto. La formazione di Rudi Garcia con il successo per 3-1 supera dunque nuovamente l'Al-Ittihad in testa alla classifica.