Chiellini, primo gol con i Los Angeles FC e dedica ad Astori

LOS ANGELES (California) - È arrivato il primo gol di Giorgio Chiellini con la maglia dei Los Angeles FC. Ed è arrivato proprio nel giorno in cui veniva celebrato il quinto anniversario della morte di Davide Astori. Una coincidenza che non è passata certo inosservata per l'ex capitano della Juventus, che subito dopo aver segnato ai Portland Timbers la rete del provvisorio 1-0, ha fatto il gesto del saluto militare e poi ha rivolto un bacio verso il cielo.