Psg, Al Khelaifi e quelle ombre per il caso Qatar

Dopo aver alzato con forza e convinzione il vessillo della Uefa nella lotta alla Superlega, Nasser Al-Khelaifi si sente sicuro anche se nell’occhio del ciclone. Premiato dal presidente della Uefa Aleksander Ceferin con la presidenza della Eca, l’organismo che rappresenta i club calcistici europei, ha ormai un ruolo che lo mette al riparo da eventuali ripercussioni per alcuni suoi comportamenti non proprio ortodossi. Primo tra tutti quello di un presunto scandalo di corruzione relativo all’organizzazione degli ultimi Mondiali in Qatar, paese di origine del presidente del Paris Saint Germain. Una situazione che è venuta fuori dopo una prima denuncia da parte dell’avvocato franco-algerino Tayeb Benabderrahmane, il quale aveva dichiarato di essere stato sequestrato e torturato per essere in possesso di documenti compromettenti sull’assegnazione dei Mondiali 2022 all’emirato del Golfo Persico. Per ora sono tre i giudici istruttori che hanno aperto un’indagine al riguardo. L’accaduto avrebbe avuto luogo in Qatar nel gennaio del 2020, mese nel quale Benabderrahmane sarebbe stato imprigionato e torturato perché in possesso di informazioni molto delicate che avrebbero messo in cattiva luce proprio Al-Khelaifi.