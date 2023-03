Manchester City, Walker a rischio denuncia per atti osceni: scoperto il tradimento

MANCHESTER (Inghilterra) - Finisce di nuovo nei guai Kyle Walker, difensore del Manchester City di Pep Guardiola e della nazionale inglese , già noto per il suo carattere molto particolare e per alcune bravate imbarazzanti. Dopo la violazione del lockdown durante la pandemia e la pipì in luogo pubblico durante un ritiro, il calciatore questa volta l'ha combinata forse ancora più grossa, tanto che potrebbe essere oggetto di un'indagine da parte della polizia britannica.

Walker di nuovo nei guai

È infatti trapelato sul web un video in cui si abbassa i pantaloni all'interno di un bar di Manchester, esponendo i suoi genitali. Si parla dunque di ubriachezza e atti osceni in luogo pubblico, un reato che in Inghilterra può essere sanzionato anche con due anni di reclusione. Nelle stesse immagini, tra l'altro, si può vedere Walker toccare il seno e baciare una giovane donna, che evidentemente non è la moglie Annie Kilner. L'episodio è avvenuto questa domenica, quando i giocatori del Manchester City avevano due giorni liberi (concessi da Guardiola) dopo la vittoria per 2-0 sul Newcastle.