Flamengo, l'errore costa caro: 350mila euro allo Joao Gomes sbagliato!

Dal Brasile arriva una notizia che ha destato scalpore e ha fatto il giro del mondo. Il Flamengo , storico club brasiliano, ha versato per sbaglio diverse centinaia di migliaia di euro sul conto sbagliato. Il destinatario doveva essere Joao Gomes , ex calciatore rossonero , ma i versamenti sono arrivati invece ad un'altra persona.

Flamengo e il caso di omonimia

Inizia tutto a gennaio: il Flamengo durante il mercato cede Joao Gomes, promessa 22enne, al Wolverhampton per una cifra vicina ai 18 milioni di euro. Da accordi presi tra le parti, il club rossonero avrebbe dovuto versare una percentuale di quanto ricevuto dagli inglesi proprio al giocatore. Una cifra pari a 350 mila euro e che viene sì inviata a Joao Gomes, ma a quello sbagliato. Il denaro arriva infatti nel conto di un suo omonimo, cestista di 19 anni del Tijuca Tenis Clube. A risolvere la questione il Tribunale di Rio de Janeiro che, una volta appurato l'errore umano, ha bloccato l'operazione bancaria. "Mia madre ha notato il bonifico: ero preoccupato, non sapevo da dove venissero questi soldi. C'era il timore che qualcuno volesse utilizzare il mio conto per ricilare denaro": questo il commento del giovanissimo giocatore di basket, mentre il calciatore non ha commentato l'accaduto. Insomma, tutto bene quel che finisce bene.