Pirlo, rimonta e record: il Karagumruk pareggia e allunga la striscia positiva

GIRESUN (Turchia) - Dopo lo scoppiettante 4-3 contro il Sivasspor, Pirlo continua la sua striscia di risultati utili consecutivi scrivendo un record del Karagumruk. Nona gara con imbattibilità mantenuta per l'ex tecnico della Juve che scrive una pagina di storia del club e si allontana sempre di più dalla zona retrocessione, anche se in questo 25° turno è servita una super rimonta per evitare un pericoloso scivolone contro il Giresunspor.