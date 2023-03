Zaniolo, esordio da sogno col Galatasaray: entra e segna, Kasimpasa ko

A Nicolò Zaniolo sono bastati appena 11' per bagnare il proprio esordio ufficiale in campionato con il Galatasaray con un gol. L'ex Roma, infatti, entrato a inizio ripresa, è subito risultato decisivo mettendo a segno la rete che vale il successo contro il Kasimpasa . Dopo la rete in amichevole all' Alanyaspor , ecco dunque anche il primo timbro in Super Lig.

Zaniolo show, subito decisivo con il Galatasaray

Il classe '99 era partito in panchina, ma chiamato in causa al posto di Akgün si è fatto trovare immediatamente pronto gonfiando la rete praticamente al primo pallone toccato con un mancino di prima intenzione su assist di Rashica, inserito al 22' da Okan Buruk in luogo dell'infortunato Juan Mata. Un gol che vale la 14ª vittoria consecutiva in campionato per i giallorossi, momentaneamente a +9 dal Fenerbahce secondo con 60 punti. Il Galatasaray, per festeggiare l'esordio da sogno dell'ex Roma, ha deciso di postare sui propri social un'immagine molto bella, con il calciatore con tanto di armatura accompagnato da un leone ai piedi del Colosseo. Tra i like c'è anche quello dello juventino Fagioli, mentre Icardi commenta: "Benvenuto".