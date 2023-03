Chiellini entra all'83', poker del Los Angeles FC

LOS ANGELES (CALIFORNIA) - Dopo il gol al debutto stagionale in MLS nel 3-2 contro Portland Timbers, con tanto di dedica a Davide Astori, Giorgio Chiellini è partito in panchina nella sfida tra Los Angeles FC e New England Revolution. L'ex difensore della Juventus e della Nazionale, infatti, è stato inserito dal tecnico Cherundolo all'83' al posto di Hollingsead, a sua volta entrato 19' prima in luogo di Palencia.