Salah, il furto in Egitto è curioso! Ecco cosa hanno fatto i ladri

Il furto a casa di Salah

Che cosa hanno sottratto i ladri da casa dell'ex calciatore della Roma? Secondo le informazioni fornite parecchi oggetti di valore sarebbero rimasti al loro posto. I malviventi avrebbero invece puntato e portato via solo i ricevitori della tv via cavo. Al momento del furto nessuno era presente nella residenza. Salah dovrebbe andare in Egitto la prossima settimana, in occasione dell'incontro della nazionale egiziana contro il Malawi, valevole per le qualificazioni alla Coppa d'Africa.