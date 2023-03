Pirlo, punizioni e Maledetta: il Maestro insegna, Mercan segna VIDEO

Andrea Pirlo è sicuramente stato uno dei migliori tiratori di punizione nella storia del calcio. La "maledetta" dell'ex centrocampista azzurro ha spesso punito tanti portieri e regalato grandi gioie ai suoi tifosi. L'ex Juventus è attualmente allenatore del Karagumruk , in Turchia, e prova ad insegnare ai suoi calciatori come calciare al meglio le punizioni. Un video, che sta facendo il giro dei social, mostra proprio Pirlo che svela alcuni segreti per i calci da fermo ed è intento a dare qualche consiglio a Levent Mercan durante un allenamento.

Pirlo, i consigli e il gol in partita

Pirlo spiega più volte a Mercan come colpire il pallone per avere una particolare traiettoria e i risultati del calciatore del Karagumruk sono pure positivi (riesce a superare la barriera e mettere la palla in porta) ma non sembrano convincere completamente l'ex centrocampista di Milan e Juventus. Nel filmato condiviso sui social infatti si vede Pirlo desideroso a dare nuove spiegazioni e ulteriori consigli. La lezione di Pirlo, però, è servita. La conferma, infatti, è arrivata nella prima partita dopo l'allenamento, con Mercan che ha segnato su calcio di punizione al 45' contro il Giresunspor proprio con una traiettoria simile a quella provata con il 'Maestro'.

Pirlo, il post della Juve per il Goal of the Day

Inoltre, proprio oggi, la Juve ha condiviso sui social una fantastica punizione segnata da Pirlo con la maglia bianconera. Per il Goal of the Day di oggi, appuntamento quotidiano sui canali social della Vecchia Signora, è stato pubblicato il fantastico gol dell'ex centrocampista su calcio da fermo realizzato sul campo del Genoa il 16 marzo 2014.