Al Nassr, Ronaldo show: magia su punizione e rigore lasciato a Talisca

Cristiano Ronaldo ancora decisivo, e non solo, con la maglia dell'Al Nassr. La formazione di Rudi Garcia ha vinto 2-1 in rimonta contro l'Abha nel 21° turno del massimo campionato in Arabia Saudita e ha ritrovato subito il successo dopo il ko nel precedente turno, salendo a quota 49 in seconda posizione in classifica ad un solo punto dalla capolista Al-Ittihad. L'Al Nassr è andato sotto al 26' minuto di gioco del primo tempo per la rete di Adam ma poi nel finale di partita è riuscito a ribaltare il risultato e conquistare i tre punti. Grazie soprattutto alla prodezza di Cristiano Ronaldo, capace di trovare il momentaneo 1-1 con un gol su calcio da fermo da lunga distanza.