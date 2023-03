Piqué e l'addio al calcio: "Dopo pranzo e con il sole era diventato difficile"

Intervistato a "El Pais", Gerard Piquè , ex giocatore del Barcellona e responsabile della Kings League , ha parlato della situazione attuale del club catalano e del pasticcio giudiziario tra il club stesso e Negreira . "Ai giocatori non è successo niente. Io non ho mai chiesto niente. Altri che conosco hanno chiesto segnalazioni all'avversario e forse qualcuno l'ha fatto agli arbitri. Non ne ho idea. È un argomento che dà origine a cospirazioni e prime pagine sui giornali". Kosmos , la società di Gerard Piqué, si è occupata, insieme alla RFEF, di portare la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita. La questione ha suscitato molto scalpore e anche il giudice che sta indagando sulle presunte irregolarità di questo accordo ha chiesto a Piqué il contratto di Rubiales con la RFEF per portare il trofeo nel paese arabo. "È una delle migliori operazioni nella storia della Federazione e ne sono molto orgoglioso".

Il rapporto con Laporta e il suo ritiro

Si è parlato molto del rapporto tra Piqué e Laporta e l'ex difensore blaugrana riconosce che in passato ci sono stati momenti di tensione: "Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Joan dal 2008. Ci siamo sempre detti tutto in faccia. Ci sono stati momenti di tensione come in ogni rapporto lungo e di fiducia. Noi siamo come sempre, anche se quando un giocatore si ritira ci sono conversazioni difficili". Poi sui motivi del suo ritiro aggiunge: "Ero lì da molti anni e ogni volta era difficile per me andare in campi diversi. Se mi mettevano le partite alle 16:00 dopo aver mangiato e con il sole... era dura per me. Non ero entusiasta, avevo bisogno di nuove sfide. Non mi stavo divertendo e ho preso la decisione giusta".