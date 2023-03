Pirlo rimane al 9° posto: 2-2 per il suo Karagumruk

ISTANBUL (Turchia) - La domenica della 26ª giornata del campionato turco (Super Lig) si apre all'Ataturk Olimpiyat di Istanbul con il Karagumruk di Andrea Pirlo che pareggia in extremis casa 2-2 contro il Basaksehir reduce da 3 sconfitte consecutive. Il match si anima sul finire primo tempo con il vantaggio degli ospiti al 43' firmato da dall'ex Genoa Aleksic ed il pareggio dei padroni di casa al 4° minuti di recupero su rigore trasformato dal capitano (ed ex Roma) Borini. E anche nella ripresa si ripropone lo stesso copione nei minuti di recupero: gol degli ospiti al 91' con Gurler e risposta immediata dei padroni di casa al 92' con Mbaye Diagne per il 2-2 finale ovvero il 10° risultato utile consecutivo in campionato (4 vittorie e 6 pareggi ci cui gli ultimi 2 consecutivi) per i rossoneri che rimangono al 9° posto in classifica a quota 31 punti.