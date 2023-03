Klose esonerato dall'Altach: carriera da allenatore già finita?

ALTACH (AUSTRIA) - Miroslav Klose non è più l'allenatore dell'Altach . L'ex attaccante di Bayern Monaco e Lazio, come comunicato dalla squadra austriaca su una nota ufficiale apparsa sul sito e diffusa sui canali social, è infatti stato sollevato dall'incarico dopo aver collezionato appena 17 punti in 22 partite di campionato. Un bilancio disastroso che ha costretto l'Altach all'ultimo posto in classifica. Dopo l'esperienza nelle giovanili del Bayern Monaco, Klose aveva iniziato la propri carriera da allenatore di una prima squadra in estate, ma i risultati non sono stati dei migliori. Con una media di appena 0,77 punti a partita, e l'eliminazione al secondo turno della coppa nazionale, il club non ha potuto fare altro che esonerare lui e il vice allenatore Slaven Skeledzic. "Questa decisione è il risultato di un'analisi completa della stagione regolare nell'Admiral Bundesliga, che l'SCR Altach ha chiuso ultimo in classifica - si legge nel comunicato ufficiale -. L'SCR Altach presenterà un successore nel corso della settimana".

Klose, è già finita l'avventura all'Altach

Christoph Längle, amministratore delegato del club ha commentato: "Miroslav Klose ha dato tutto dal primo all'ultimo giorno ed è stata una grande esperienza averlo visto come allenatore e, soprattutto, come persona ad Altach. Vorrei ringraziare Miro e il suo vice allenatore Slaven Skeledzic per il lavoro svolto. Anche se un cambio di allenatore fa sempre molto male, la cosa più importante è che l'SCR Altach sarà rappresentato anche in Bundesliga nella stagione 2023/24". Georg Festetics, direttore sportivo, spiega il motivo dell'esonero: "Nel corso della nostra analisi, siamo giunti alla decisione che la squadra ha bisogno di nuovo slancio per raggiungere il nostro obiettivo di restare in campionato, a cui subordinamo tutto il resto. Miroslav ha tutti i presupposti per festeggiare grandi successi da allenatore. Vorrei esprimere la mia gratitudine a Miroslav per la collaborazione, in cui gli interessi del club sono sempre stati al centro".