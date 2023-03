Ancelotti nuovo ct del Brasile? Ederson clamoroso: “Grandi possibilità”

TORINO - Bomba in arrivo dal Brasile, direttamente dal ritiro della Seleçao che si prepara per l'amichevole contro il Marocco in programma il 25 marzo. A lanciarla è Ederson, portiere del Manchester City, che in conferenza stampa ha rivelato l'esistenza di una concreta possibilità che Carlo Ancelotti si sieda sulla panchina della nazionale verdeoro, attualmente affidata ad interim a Ramon Menezes.