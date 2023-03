Ufficiale: da Napoli minacce ai tifosi Inghilterra, cancellata la partita

Per motivi di ordine pubblico, dopo alcune minacce di aggressione ricevute in privato dall'organizzatore dell'evento, è stata cancellata la partita amichevole tra i tifosi di Italia e Inghilterra in programma nella giornata di oggi a Napoli. Lo comunica il profilo twitter della England Fans FC, ovvero una squadra di tifosi di tutte le età che in occasione di ogni trasferta dell'Inghilterra, organizza delle gare amichevoli con i gruppi di tifosi del paese che li ospita, in segno di rispetto e di amicizia. Molto spesso, nell'organizzare questi eventi, vengono coinvolte anche le rispettive Federazioni, come era successo in questa occasione. Purtroppo, per la prima volta, i tifosi inglesi non riusciranno a giocare l'amichevole, nonostante fosse stato già tutto organizzato.