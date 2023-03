Ronaldo elogia Martinez e svela: "Ho avuto delle difficoltà". Sullo United...

LISBONA (Portogallo) - "Sono molto felice, l'ambiente è molto buono, tutto è diverso. Ci sono energie positive, abbiamo un allenatore che ha idee diverse, una mentalità diversa. Non dico che l'ambiente oggi sia migliore ma sicuramente è diverso . Tutti noi abbiamo un'energia differente: tutti, per esempio, si aspettano di essere titolari mentre prima, a volte, non era così". Cristiano Ronaldo esalta la nuova gestione della nazionale portoghese affidata a Roberto Martinez , che domani farà il suo debutto da ct contro il Liechtenstein. "Il mister ha un'energia diversa, un'aura diversa. Nella vita i cambi sono necessari e il Portogallo ne aveva bisogno - aggiunge CR7, che non si era lasciato bene con Fernando Santos -. Ha portato un'aria nuova, saremo una nazionale più offensiva ". Uscito dai radar del grande calcio dopo la scelta di andare a giocare in Arabia Saudita, Ronaldo assicura di "essere molto felice di tornare e aiutare la nazionale. Il mio ruolo qui negli ultimi 15 anni è sempre stato lo stesso, la mia motivazione è intatta, è come se fosse la prima volta. Questa è casa mia, ho vissuto delle difficoltà ma non volevo gettare la spugna . Sono contento perché il mister conta su di me, io voglio ancora portare il Portogallo al vertice e quando l'allenatore vorrà contare su di me sarò a disposizione".

Cristiano Ronaldo su Portogallo e United. Martinez lo elogia

Soddisfatto dell'esperienza all'Al Nassr ("in 5-6-7 anni sarà il quarto-quinto campionato più competitivo al mondo"), a 38 anni Ronaldo non guarda troppo in là. "Vado passo dopo passo, non penso a lungo termine. Cerco di aiutare i più giovani, ci sono anche giocatori fra i 26 e i 29 anni, è un gruppo ben equilibrato". E quando gli chiedono dello United, replica: "Tutto quello che succede nella vita ha un perché. Non ho tempo per i rimpianti, la vita continua e si cerca di imparare". Martinez, dal canto suo, elogia pubblicamente Ronaldo: "Tutti sono qua per dare un contributo. La questione non è essere titolari o meno ma sentirsi coinvolti. Cristiano è il nostro capitano ed è molto importante in un nuovo ciclo avere un giocatore così. È stato una sorpresa, non per la qualità ma per l'atteggiamento, è così che una squadra può crescere".