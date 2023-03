Il Psg e il Malaga: le mani sul calcio della QSI di Al-Khelaifi

Nasser Al-Khelaifi non conosce freni. Stando a quanto riportato dal portale spagnolo Cope, la Qatar Sports Investments , società di proprietà del fondo sovrano qatariota che già controlla il Paris Saint-Germain (al 100%) e lo Sporting Braga (al 22%), starebbe seriamente pensando di acquistare il Malaga , attualmente 20ª in Segunda Division . Il club spagnolo è attualmente gestito da José Maria Muñoz , amministratore giudiziario che ha preso le redini della squadra dopo che il proprietario Abdullah Al-Thani (imprenditore qatariota) era stato estromesso dal controllo della società in seguito alle accuse di riciclaggio, appropriazione indebita e amministrazione sleale.

"Al-Khelaifi, il Malaga dopo il Psg: clamorosa idea"

Al-Khelaifi: "Malaga? Perchè no"

Nel caso in cui la QSI volesse rilevare la quota di maggioranza del Malaga, lo sceicco Al-Thani dovrebbe prima recuperare il 51% delle azioni del club. In merito alla possibilità di passare alla società di Al-Khelaifi, l'attuale presidente del Psg ha dichiarato, durante Marca Sport Weekend: "Se c'è un'opportunità, perchè no? La città e il club sono fantastici". Inoltre, recentemente Al-Khelaifi ha anche fatto domanda per acquistare lo Stade de France (l'attuale contratto scade nel 2025) lasciando di conseguenza il Parco dei Principi.