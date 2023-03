Clamoroso Bayern, ora è ufficiale: via Nagelsmann, preso Tuchel!

Ora è ufficiale: Julian Nagelsmann non è più l’allenatore del Bayern Monaco. Dopo le indiscrezioni riportate dalla Bild nelle ultime ore è arrivato anche il comunicato ufficiale del club bavarese, che ha annunciato l’esonero del tecnico tedesco a meno di tre settimane dalla sfida ai quarti di Champions League contro il Manchester City di Guardiola. L’ultima sconfitta del Bayern in Bundesliga contro il Leverkusen è stata fatale per l’allenatore classe 1987: al suo posto arriva Thomas Tuchel, esonerato dal Chelsea lo scorso settembre.